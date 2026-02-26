Itapúa: automovilista muere en increíble accidente de tránsito tras ser golpeado por una piedra

José Alejandro Centurión Amarilla (27) falleció en un accidente rutero a las 7:10 de este jueves, en el distrito de Trinidad, en el departamento de Itapúa. El siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 35 de la ruta PY06.

El joven viajaba a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet S10, 2.8 cc 4x4 de color plata, con matrícula AAYS 671, propiedad de la empresa en la que cumplía funciones. Circulaba con dirección a Encarnación, según el informe de los intervinientes.

Bomberos voluntarios de la zona llegaron al sitio y constataron que el rodado terminó al costado del camino, en una cuneta. En el interior hallaron, sin signos de vida, al joven con una herida en la cabeza.

La médica forense Clyde Núñez determinó la causa de muerte como un “politraumatismo de cráneo encefálico, con pérdida de masa”. Por disposición del fiscal de turno, el cuerpo fue entregado a los familiares.

Increíbles circunstancias

El equipo del Departamento de Criminalística determinó posibles circunstancias del accidente. Según los investigadores, una piedra atravesó el parabrisas e impactó contra el rostro de la víctima, causándole la muerte inmediata.

Entre las teorías que manejan sobre cómo pudo suceder, presumen que un camión con una carga de piedras se pudo cruzar con la camioneta, y sería en un momento preciso en que la piedra cae y se incrusta en el rodado del joven. En su defecto, también pudo haber rebotado del asfalto tras caer, antes de impactar contra la parte frontal del conductor.

La descripción de los investigadores refiere que uno de los factores determinantes para que fuera mortal la herida provocada por la piedra tendría relación con las altas velocidades, que convirtieron el objeto en un proyectil.