Detienen a presunto “pirómano” que prendió fuego a un vehículo en el barrio Sajonia

El detenido es Édgar Iván Pereira Jara (27), cuyo arresto se produjo a las 15:45 de hoy en la calle Oliva esquina Piraveve del barrio Dr. Francia de la capital, informaron agentes de la comisaría 1° de Asunción.

El joven es sindicado como uno de los sospechosos de haber incinerado un automóvil Toyota Corolla Spacio gris plateado tipo ST Wagon modelo 2004 con chapa HCF 120 y chasís con número ZZE1223102848.

El vehículo siniestrado pertenece Rubén Darío Gómez Gossen (56) y el siniestro ocurrió la madrugada del lunes último, cuando se encontraba estacionado frente a la casa de su propietario, situado sobre la calle Comandante Gamarra esquina Dr. Insfrán de Asunción.

Fuentes de la comisaría jurisdiccional informaron que tras realizar la denuncia formal, los agentes encabezados por el jefe y subjefe de la sede policial iniciaron la investigación correspondiente hasta que lograron identificar a los supuestos autores del hecho vandálico. Después se efectuaron los trámites formales para obtener la orden de detención de los sospechosos, dictada por la agente fiscal Claudia Aguilera.

Una vez obtenida la autorización, los investigadores localizaron a Pereira Jara y tras arrestarlo lo llevaron hasta su unidad policial, donde se encuentra a disposición de la fiscal competente en el caso.

El otro siniestro

La Policía investiga además si el detenido también podría estar involucrado en el incendio del automóvil que estaba estacionado en la esquina de Ygatimí y Hernandarias del barrio Sajonia.

El siniestro ocurrió cerca de la 01:30 de hoy y el automóvil siniestrado es propiedad de Nicolas Casco, quien se encontraba en su vivienda cuando ocurrió el hecho vandálico.

La Policía también rastrea a un supuesto cómplice del detenido, que fue identificado mediante el análisis de una cámara de circuito cerrado instalado en el lugar y que captó el instante del siniestro.