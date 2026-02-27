Extraños ataques con bombas molotov en Asunción: ¿qué sabe hasta ahora la Policía?

Esta semana se registraron dos ataques similares a vehículos en la vía pública en el barrio Doctor Francia de la ciudad de Asunción, incidentes en los que personas desconocidas arrojaron bombas Molotov contra automóviles estacionados en horas de la madrugada.

El más reciente de esos incidentes se registró en horas de la madrugada de ayer, jueves. Grabaciones de cámaras de seguridad muestran a personas desconocidas arrojando “cócteles” incendiarios.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Ricardo Alonso, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional en Asunción, dijo que los investigadores están trabajando en el levantamiento de datos y pistas que puedan llevar a identificar a los atacantes.

Video: Vecinos denuncian serie de robos en Ñemby

Calificó de “llamativo” que ambos hechos hayan ocurrido en la misma zona de la ciudad y en la misma semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se desconoce el motivo de los ataques

Agregó que las víctimas en ambos incidentes manifiestan no tener amenazas o enemistades que puedan explicar los ataques, por lo que el motivo detrás de estos incidentes sigue siendo desconocido.

El comisario Alonso alentó a personas que puedan tener información que lleve al esclarecimiento del caso a comunicarse con la Policía a través del sistema 911 o en la Comisaría 1ª de Asunción, en cuya jurisdicción ocurrieron los ataques.