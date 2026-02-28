Fue asesinado a tiros mientras tomaba mate frente a su casa en San Pedro del Paraná

Agentes de la Comisaría 52ª informaron sobre un ataque a tiros que acabó con la vida de Felipe Nelson Cáceres Duarte (57), frente a su domicilio ubicado en la compañía Potrero Benítez, del distrito de San Pedro del Paraná, en Itapúa. El hecho fue registrado al amanecer de este sábado 28 de febrero.

La pareja de la víctima, identificada como Isabelina Mabel Bareiro Molinas (44), manifestó a los intervinientes que cerca de las 5:40, Cáceres estaba tomando mate frente a la vivienda, mientras ella se encontraba en el fondo de la casa. Escuchó disparos y posteriormente constató que el hombre había sido acribillado.

Según los intervinientes, la víctima fatal no registra antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional. Fue convocado al sitio el personal técnico de los Departamentos de Investigaciones y Criminalística para iniciar los trabajos.

También fue informado del hecho el agente fiscal de turno, Rolando Ortega. Los investigadores buscarán determinar los posibles móviles del crimen y si se trató de algún tipo de sicariato o ajuste de cuentas.