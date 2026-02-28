Vídeo: niño de 13 años es atropellado por camión en Luque

Un accidente de tránsito registrado ayer en Luque dejó a un niño de 13 años con fracturas en las costillas y lesiones pulmonares, luego de ser atropellado por un camión de gran porte. El menor permanece hospitalizado y bajo observación médica.

El siniestro se registró ayer en la avenida Capitán Insfrán, en inmediaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) de esta ciudad.

Imágenes de circuito cerrado captaron el instante en que el adolescente intenta cruzar la transitada vía. En el video se observa que el menor corre entre vehículos que circulaban por el carril contrario.

Al llegar al carril por el que avanzaba el camión, el conductor ya no logra evitar el impacto. El niño es embestido y lanzado hacia la vereda.

Lea más: Muere conductor en avenida Fernando de la Mora: su perro sobrevivió y no se separó de él

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estado de salud del niño

Tras el accidente, el menor fue auxiliado y trasladado al Hospital Regional de Luque, donde hasta anoche permanecía internado en estado de observación.

Los médicos diagnosticaron fractura de costillas y lesiones en los pulmones, por lo que se mantiene bajo observación para monitorear su evolución.

Lea más: Itapúa: automovilista muere en increíble accidente de tránsito tras ser golpeado por una piedra

La versión del conductor

El comisario Édgar Rivas, de la Comisaría Tercera de Luque, informó que el conductor del camión, Aurelio Pablo Sosa (49), dio negativo a la prueba de alcotest.

Según el relato brindado a los intervinientes, el chofer manifestó que circulaba con normalidad cuando el menor se cruzó de forma imprevista en su trayectoria, por lo que no pudo evitar el choque.