Muere conductor en avenida Fernando de la Mora: su perro sobrevivió y no se separó de él

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró esta mañana en la avenida Fernando de la Mora, en el tramo con dirección a la Estación de Buses de Asunción (EBA).

De acuerdo con los datos preliminares, uno de los vehículos circulaba con destino a la terminal de buses y, al intentar girar para ingresar a la calle López Decoud, fue impactado en la parte lateral por otro automóvil que transitaba en sentido contrario, con dirección al microcentro de Asunción.

La víctima fatal fue identificada como Niels Federico Birbaumer Vera (33), quien quedó atrapado tras el percance y no logró sobrevivir a las lesiones sufridas.

#ABCNoticias | Accidente con derivación fatal sobre la Avenida Fernando de la Mora.



🔸 El fallecido se encontraba con su mascota cuando ocurrió el hecho. El supuesto autor dio positivo al alcotest y fue detenido.#MóvilABC- Pablo Otazú.



📲 https://t.co/ZvwJlbwdHn pic.twitter.com/A2bh4xeU0Y — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) February 28, 2026

Según se informó, el hombre viajaba acompañado de su mascota al momento del choque. El perro no sufrió heridas y, de acuerdo con testigos, no quiso separarse de su dueño tras el accidente.

Lea más: Itapúa: automovilista muere en increíble accidente de tránsito tras ser golpeado por una piedra

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dio positivo al alcotest

El segundo conductor involucrado fue identificado como Jesús María Barchelot, quien resultó ileso. Tras la prueba de alcotest, arrojó un resultado positivo de 0,77 mg de alcohol en sangre.

La fiscal de turno, Sandra Fariña, dispuso su detención mientras se investiga las circunstancias del siniestro.