Policiales
28 de febrero de 2026 - 09:25

Muere conductor en avenida Fernando de la Mora: su perro sobrevivió y no se separó de él

Accidente
Así quedó el automóvil de uno de los involucrados en el accidente de tránsito en la avenida Fernando de la Mora, este sábado.

Un hombre murió este sábado tras un choque en la avenida Fernando de la Mora. Viajaba con su perro, que salió ileso y permaneció junto a su dueño tras el impacto. El otro conductor involucrado dio positivo al alcotest y quedó detenido por disposición fiscal.

Por ABC Color

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró esta mañana en la avenida Fernando de la Mora, en el tramo con dirección a la Estación de Buses de Asunción (EBA).

De acuerdo con los datos preliminares, uno de los vehículos circulaba con destino a la terminal de buses y, al intentar girar para ingresar a la calle López Decoud, fue impactado en la parte lateral por otro automóvil que transitaba en sentido contrario, con dirección al microcentro de Asunción.

La víctima fatal fue identificada como Niels Federico Birbaumer Vera (33), quien quedó atrapado tras el percance y no logró sobrevivir a las lesiones sufridas.

Según se informó, el hombre viajaba acompañado de su mascota al momento del choque. El perro no sufrió heridas y, de acuerdo con testigos, no quiso separarse de su dueño tras el accidente.

Lea más: Itapúa: automovilista muere en increíble accidente de tránsito tras ser golpeado por una piedra

Dio positivo al alcotest

El segundo conductor involucrado fue identificado como Jesús María Barchelot, quien resultó ileso. Tras la prueba de alcotest, arrojó un resultado positivo de 0,77 mg de alcohol en sangre.

La fiscal de turno, Sandra Fariña, dispuso su detención mientras se investiga las circunstancias del siniestro.