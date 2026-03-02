Bache habría provocado violento accidente sobre la avenida Artigas

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 21:00 del domingo sobre la avenida Artigas, casi Teniente Moreno, en el barrio de Santísima Trinidad.

Según informó la Comisaría 12ª Metropolitana, el siniestro involucró a un ómnibus de la línea 35, al mando de Germán Achar Irala, de 58 años, y a un automóvil Toyota Corolla conducido por César Alfredo Ramírez Ramírez, de 36 años.

De acuerdo con el comisario Bernardo Aquino, el colectivo circulaba con dirección al Jardín Botánico cuando, frente a él, el conductor del automóvil intentó esquivar un bache. En la maniobra, el vehículo perdió el control, cruzó el paseo central, impactó contra una planta y posteriormente contra una columna de la ANDE.

Dos pasajeras lesionadas

A raíz del impacto, dos mujeres que viajaban como pasajeras en el colectivo resultaron heridas. Se trata de Érica Aldana Caballero González, de 23 años, y Johana Carolina Rolón Benítez, de 34.

Ambas fueron asistidas por bomberos voluntarios y trasladadas en ambulancia hasta un centro asistencial para su evaluación médica. Según el reporte preliminar, las lesiones no revisten gravedad.

Alcotest positivo al chofer del bus

Los conductores fueron sometidos a la prueba de alcotest por disposición fiscal. El conductor del automóvil arrojó resultado negativo y posteriormente se retiró con su vehículo por orden del Ministerio Público.

En tanto, el chofer del colectivo dio positivo con 0,76 mg/l de alcohol en sangre, según el reporte policial. El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Claide Acosta, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Barrial N° 9, que dispuso el procedimiento correspondiente.