Policiales
02 de marzo de 2026 - 02:04

Bache habría provocado violento accidente sobre la avenida Artigas

Conductor de bus dio positivo al alcotest tras percance vial
Conductor de bus dio positivo al alcotest tras accidente de transito.

Un accidente de tránsito se registró en la noche del domingo sobre la avenida Artigas, casi Teniente Moreno, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Dos pasajeras resultaron con lesiones leves y el conductor del colectivo dio positivo al alcotest.

Por ABC Color

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 21:00 del domingo sobre la avenida Artigas, casi Teniente Moreno, en el barrio de Santísima Trinidad.

Según informó la Comisaría 12ª Metropolitana, el siniestro involucró a un ómnibus de la línea 35, al mando de Germán Achar Irala, de 58 años, y a un automóvil Toyota Corolla conducido por César Alfredo Ramírez Ramírez, de 36 años.

De acuerdo con el comisario Bernardo Aquino, el colectivo circulaba con dirección al Jardín Botánico cuando, frente a él, el conductor del automóvil intentó esquivar un bache. En la maniobra, el vehículo perdió el control, cruzó el paseo central, impactó contra una planta y posteriormente contra una columna de la ANDE.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2026/02/28/video-nino-de-13-anos-es-atropellado-por-camion-en-luque/

El bache en la zona que sería uno de los causantes del accidente.
El bache en la zona que sería uno de los causantes del accidente.

Dos pasajeras lesionadas

A raíz del impacto, dos mujeres que viajaban como pasajeras en el colectivo resultaron heridas. Se trata de Érica Aldana Caballero González, de 23 años, y Johana Carolina Rolón Benítez, de 34.

Ambas fueron asistidas por bomberos voluntarios y trasladadas en ambulancia hasta un centro asistencial para su evaluación médica. Según el reporte preliminar, las lesiones no revisten gravedad.

Lea más: Muere conductor en avenida Fernando de la Mora: su perro sobrevivió y no se separó de él

Alcotest positivo al chofer del bus

Los conductores fueron sometidos a la prueba de alcotest por disposición fiscal. El conductor del automóvil arrojó resultado negativo y posteriormente se retiró con su vehículo por orden del Ministerio Público.

En tanto, el chofer del colectivo dio positivo con 0,76 mg/l de alcohol en sangre, según el reporte policial. El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Claide Acosta, de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Barrial N° 9, que dispuso el procedimiento correspondiente.