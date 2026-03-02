Hombre muerto a pedrada en San Antonio: detuvieron a una mujer y esto explicó

Una mujer identificada como María Luján Cabrera fue detenida este lunes por efectivos del Departamento de Investigaciones de Central, sindicada como la presunta autora del homicidio de Ramón Antonio Ayala. El hecho, marcado por una violencia extrema, ocurrió en la vía pública tras una serie de altercados que quedaron registrados en imágenes de circuito cerrado.

La cronología del ataque

El altercado inicial : en el CCTV se observa a Cabrera y Ayala discutiendo. En un momento dado, la mujer le propina una bofetada al hombre y ambos se separan.

El retorno : tras el primer cruce, Ayala habría lanzado piedras hacia donde se encontraba la mujer. Esto provocó la furia de Cabrera, quien decidió regresar al lugar, pero esta vez acompañada por un sujeto cuya identidad aún se intenta establecer.

La agresión fatal: el acompañante de la mujer habría empujado a Ayala, provocando su caída al suelo. En ese estado de indefensión, la sospechosa habría tomado una piedra de gran tamaño para atacar a la víctima, causándole heridas mortales.

“Quiso propasarse”: el argumento de la defensa

Al ser abordada por las autoridades, María Luján Cabrera admitió la autoría pero justificó su accionar afirmando que el ahora fallecido intentó sobrepasarse con ella. Sin embargo, para los investigadores, el ensañamiento y el hecho de haber regresado para confrontarlo complican su situación procesal.

El comisario Jaime Vega brindó detalles sobre el procedimiento y el estado de la investigación:

“Se procedió a la detención de la señora Cabrera por el homicidio de Ramón Antonio Ayala. Ella refiere que la víctima quiso propasarse, pero en el circuito cerrado se nota que, tras una discusión previa, ella vuelve al lugar en compañía de un amigo”.

“Sabemos que este sujeto empujó a la víctima antes de que la mujer utilizara la piedra. Nuestro personal ya lo tiene identificado, pero aún no hemos podido dar con su paradero para proceder a su detención”.

Finalmente, el comisario confirmó que tanto la víctima como la victimaria se conocían de antemano y que ambos se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento del suceso. La detenida no cuenta con antecedentes penales.

La mujer permanece a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía intensifica la búsqueda del segundo implicado en el crimen.