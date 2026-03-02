San Antonio: habrían matado a hombre golpeándolo con una piedra

En horas de la madrugada de este lunes se reportó un aparente hecho de homicidio en el barrio La Merced de la ciudad de San Antonio, donde un hombre fue hallado sin vida dentro de un taller, con signos de haber sido golpeado con una piedra de gran tamaño.

En conversación con ABC Cardinal, José Durán, bombero, comentó que su compañía recibió aproximadamente a las 4:30 un pedido de auxilio relacionado a una persona que fue agredida.

Al llegar al lugar indicado, los bomberos hallaron a agentes policiales de la Comisaría 24 de San Antonio, quienes indicaron que una persona se hallaba tendida en el suelo dentro de un taller desarmadero, donde aparentemente era cuidador.

Presumiblemente golpeado con una piedra

Al inspeccionar los bomberos al hombre, identificado como Ramón Ayala (46 años), determinaron que este ya no tenía signos de vida. El cuerpo presentaba cortes en la muñeca, la cabeza y el rostro, indicó Durán.

Lea más: Denuncian presunta tentativa de homicidio que involucra a un militar

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presunción es que Ayala fue golpeado con una piedra “un poco más grande que su cabeza” que fue hallada cerca del cuerpo, comentó el bombero.

La billetera de Ayala fue hallada a unos metros de su cuerpo, con documentos de identidad esparcidos a su alrededor, por lo que la Policía presume que el hecho fue un intento de asalto.