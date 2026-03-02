PJC: Una mujer sufre traumatismo de cráneo grave tras caer de una motocicleta en la que iba como pasajera

El inicio del tercer mes del año estuvo marcado por varios casos de accidentes de tránsito en Pedro Juan Caballero; en la noche del 1 de marzo, se registró el percance más grave ya que una mujer identificada como Carla Celestina Vera Benítez, de 33 años, resultó con una severa lesión en la cabeza tras caer de una motocicleta en la que iba como pasajera cuando se produjo una violenta colisión con otro biciclo.

El hecho ocurrió sobre la calle Río Paraná esquina Río Ypane de la fracción San Carlos del barrio General Genes de esta ciudad, según informó este lunes la Comisaría 6ta. de esta capital departamental. El comisario Carlos Toledo, subjefe de dicha dependencia policial, indicó que la mujer fue auxiliada hasta el Hospital Regional cuya médica de guardia diagnosticó a la misma con traumatismo de cráneo grave. Otros tres accidentes ocurrieron durante la misma jornada en distintos puntos de la ciudad pero sin dejar consecuencias graves, según la Dirección Departamental de la Policía.

Uno de los conductores habría hecho piruetas

De acuerdo con las manifestaciones del comisario Carlos Toledo, subjefe de la Comisaría 6ta. de la ciudad de Pedro Juan Caballero, el conductor de una de las motocicletas involucradas en el grave accidente, habría realizado maniobras peligrosas, según testigos.

“Después de las averiguaciones tuvimos reportes de que uno de los conductores de las motocicletas involucradas estaba levantando la rueda, haciendo maniobras peligrosas”, expresó Toledo; agregó que hasta el momento no fue posible determinar los motivos específicos por los cuales ambos conductores huyeron del lugar del accidente dejando a la mujer herida, abandonada a su suerte. No obstante, señaló que todo está siendo objeto de investigación y tratarán de identificar a los conductores involucrados.