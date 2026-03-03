Investigan casos de robos de vehículos en José Leandro Oviedo.

Agentes de la Comisaría 31ª de José Leandro Oviedo, del departamento de Itapúa, realizaron dos intervenciones durante la madrugada de este lunes por dos casos de hurto de vehículos. Los mismos fueron denunciados en las compañías Caragatá y Gaona Cué, respectivamente.

En el primer caso, la denunciante refirió que su rodado fue sustraído de su residencia. Posteriormente, el Toyota tipo Allion con matrícula AAVD181 fue hallado a unos kilómetros, abandonado en una zona boscosa.

Entretanto, dos horas después, dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron a otra vivienda ubicada en la compañía Gaona Cue, con el objetivo de violentar y llevarse su rodado, un Toyota Premio color plata, con chapa BUY 545.

A pocos metros de la residencia, abandonaron el rodado, pero de este se llevaron dinero en efectivo, el autorradio y documentos de una escuela. Según la víctima, aparentemente no pudieron hacer arrancar el automóvil.

Investigan casos

Para la Policía Nacional no se descarta la posible relación entre los hechos, debido a que ocurrieron en un radio muy cercano. No obstante, es llamativo que no se concretaron los robos de estos vehículos.

El agente fiscal de turno, de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega, refiere que hay indicios para entender ambos casos como hechos aislados.

Descartó que puedan estar relacionados con el crimen organizado, porque el modo de actuar fue bastante impreciso para tener relación con este tipo de criminales.

Un hecho similar ocurrió el pasado viernes 27 de febrero, cuando dos hombres armados robaron un automóvil tipo Toyota Allion, de un lavadero en Jesús de Tavarangue. Posteriormente, la Policía localizó el automóvil abandonado en una zona boscosa a 40 kilómetros, en el distrito de Nueva Alborada.