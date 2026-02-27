Auto robado en Jesús es recuperado en Nueva Alborada por la Policía.

La propietaria de un lavadero, ubicado en el barrio San Ramón del distrito de Jesús de Tavarangüé, denunció que dos personas a bordo de una motocicleta de color verde y negro, tipo trail, armadas con pistolas, robaron un automóvil que se estaba lavando. El rodado era un Toyota Allion color celeste con matrícula WHDK 478, propiedad de Camila Anabela Forcado Rivero.

Los intervinientes de la Comisaría 26ª dieron aviso sobre el hecho y se realizó un seguimiento del rodado. Según la Policía Nacional, se avistó ese vehículo ingresando con dirección a la ruta D054, camino hacia Nueva Alborada.

Tras un rastrillaje, se localizó el automóvil a unos 40 kilómetros del sitio del robo, cerca de las 16:20, en una zona boscosa de Nueva Alborada. El automóvil había sido abandonado por los autores del robo.

El hecho se comunicó al agente fiscal de turno de la Unidad Penal en Colonias Unidas, mientras que se convocó a personal técnico de los Departamentos de Criminalística e Investigaciones.

Robo de vehículos

El último hecho similar registrado en el departamento, de hurto de un vehículo de características similares, apareció utilizado en el atraco y explosión de la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado.

Se trató de un Toyota, modelo Allion, color gris, denunciado como hurtado por parte de Rocío Nicole Dietze, en fecha 04/02/2026, en la sede de la Comisaría 13ª de Obligado. El mismo fue encontrado con matrícula N° AATS 109, perteneciente a un vehículo de la marca Kia, modelo Rio, dicha chapa denunciada como extraviada.

El rodado de la víctima fue abandonado por la banda criminal, a pocos kilómetros del lugar del asalto, la madrugada del martes 10 de febrero.