“La importancia de usar casco”: mujer en motocicleta choca con auto sin sufrir lesiones graves

Un accidente que involucró a una motocicleta en que viajaban dos personas tuvo lugar anoche sobre la ruta Acceso Sur en la ciudad de San Antonio.

Una motocicleta en que viajaban dos mujeres, que circulaba sobre Acceso Sur, chocó contra un automóvil que esperaba cruzar la ruta. El impacto lanzó a la mujer que viajaba como acompañante en la motocicleta, quien quedó tendida sobre el capó del automóvil.

Rubén Ojeda, bombero, comentó a ABC Color que la mujer que quedó sobre el automóvil llevaba casco, permaneció consciente y solo sufrió “daños menores”.

Lea más: Bache habría provocado violento accidente sobre la avenida Artigas

“Es la importancia de usar el casco”, destacó Ojeda. “El casco salva vidas y evitar lesiones graves”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otros involucrados, sin lesiones

La mujer que conducía la motocicleta no sufrió lesiones.

El conductor del automóvil involucrado asistió a las mujeres y quedó a cargo de la comisaría jurisdiccional para los trámites de rigor. Este tampoco sufrió lesión alguna.