Caída de muro de Sol de América: guardia de Cerro Porteño sufrió lesiones leves

Un sector de la muralla perimetral de la sede social del Club Sol de América, lindante con el predio del Club Cerro Porteño, se desplomó la tarde del martes en la zona de la calle Antequera, en barrio Obrero.

El hecho se registró alrededor de las 16:00 de ayer y habría sido consecuencia del temporal que se registró en Asunción, según el informe de la Comisaría 4ª.

El afectado fue identificado como Juan Enrique Báez Galeano, quien se desempeña como guardia de seguridad del club azulgrana.

Lesiones leves tras derrumbe

El trabajador se encontraba consumiendo alimentos en una casilla de comidas rápidas instalada en la vereda cuando, de manera repentina, se produjo el derrumbe. Parte de los escombros impactó contra una de sus piernas y le provocó lesiones leves.

Tras el incidente, el guardia se dirigió primero a la sede del Club Cerro Porteño y posteriormente se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Central del IPS, donde recibió asistencia médica.

El derrumbe también afectó a una motocicleta perteneciente a la propietaria de la casilla de comidas rápidas ubicada frente al muro siniestrado.

Derrumbe en el Club Coronel Escurra

El temporal causó también el derrumbe de una muralla perimetral del polideportivo del Club Coronel Escurra, ubicada sobre 24 Proyectadas y la calle Tacuary, también en barrio Obrero.

Una muralla ubicada sobre la calle Tacuary cedió ante la fuerza del temporal. En la mañana de este miércoles, los escombros seguían sobre la vereda y el asfaltado en la calle mencionada.