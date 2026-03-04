Policiales
04 de marzo de 2026 - 08:01

Caída de muro de Sol de América: guardia de Cerro Porteño sufrió lesiones leves

El temporal que azotó Asunción en la tarde del lunes provocó el derrumbe de un sector del muro perimetral de la sede social del Club Sol de América, en barrio Obrero.
El temporal que azotó Asunción en la tarde del lunes provocó el derrumbe de un sector del muro perimetral de la sede social del Club Sol de América, en barrio Obrero. ParteBrian Cáceres

Tras el temporal que azotó Asunción, un sector del muro perimetral de la sede social del Club Sol de América se derrumbó. Parte de los escombros cayó sobre un guardia del Club Cerro Porteño que se encontraba en una casilla de comidas rápidas frente al predio. En otro club deportivo del barrio Obrero, el Coronel Escurra, también hubo un derrumbe de muralla.

Por ABC Color

Un sector de la muralla perimetral de la sede social del Club Sol de América, lindante con el predio del Club Cerro Porteño, se desplomó la tarde del martes en la zona de la calle Antequera, en barrio Obrero.

El hecho se registró alrededor de las 16:00 de ayer y habría sido consecuencia del temporal que se registró en Asunción, según el informe de la Comisaría 4ª.

El afectado fue identificado como Juan Enrique Báez Galeano, quien se desempeña como guardia de seguridad del club azulgrana.

Lesiones leves tras derrumbe

El trabajador se encontraba consumiendo alimentos en una casilla de comidas rápidas instalada en la vereda cuando, de manera repentina, se produjo el derrumbe. Parte de los escombros impactó contra una de sus piernas y le provocó lesiones leves.

Tras el incidente, el guardia se dirigió primero a la sede del Club Cerro Porteño y posteriormente se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Central del IPS, donde recibió asistencia médica.

El derrumbe también afectó a una motocicleta perteneciente a la propietaria de la casilla de comidas rápidas ubicada frente al muro siniestrado.

Derrumbe en el Club Coronel Escurra

Club Coronel Escurra barrio Obrero Asunción derrumbe muralla
El temporal causó también el derrumbe de una muralla perimetral del polideportivo del Club Coronel Escurra, ubicada sobre 24 Proyectadas y la calle Tacuary, también en barrio Obrero.

Una muralla ubicada sobre la calle Tacuary cedió ante la fuerza del temporal. En la mañana de este miércoles, los escombros seguían sobre la vereda y el asfaltado en la calle mencionada.