Policiales
04 de marzo de 2026 - 09:57

Video: influencer mexicano cierra su local tras ataque violento en Luque

El creador de contenido mexicano Eduardo Garduño Gutiérrez denunció que se vio obligado a cerrar su local de comida mexicana en la ciudad de Luque apenas dos semanas después de abrirlo. Relató que es víctima de actos violentos constantes por parte de delincuentes.

Por ABC Color

El conocido creador de contenido Eduardo Garduño Gutierrez, de “El arte del nómada”, lleva dos años viviendo en Paraguay. A través de sus redes, ya relató dos intentos fallidos de emprender instalando locales gastronómicos y su cierre en Ciudad del Este, por distintos motivos.

Actualmente, tiene un local ubicado en Villa Elisa y el mes pasado instaló el segundo, una taquería en la ciudad de Luque. El 12 de febrero informó que allí sobre todo se dedicaban a entregas a domicilio y que estaban teniendo un gran éxito, con numerosos pedidos al día.

Lea más: El influencer mexicano que retrata la generosidad paraguaya en sus videos

“Voy a tener que cerrar un negocio que apenas abrí en Luque. La neta, qué bajón... Me encontraba en una llamada con un estudiante de China y estos tres bandidos, delincuentes que se hacen pasar por aficionado del Sportivo Luqueño, atacaron mi local”, contó mostrando la manera en que los jóvenes golpeaban con fuerza el vidrio y tumbaban su moto estacionada enfrente.

“Como no les abrí para darles dinero, hasta intentaron prenderle fuego a mi moto. No alcanzaron a prenderla porque afortunadamente algunos vecinos salieron, pero ya me gasté todos mis ahorros en esta tienda y la voy a tener que cerrar permanentemente. Muchas gracias a la gente bonita que ya nos apoyó en estas dos semanas, pero voy a tener que cerrar”, reveló.

Contó que ya presentó la denuncia ante la Policía y solo le resta “esperar y confiar en la justicia”, pese a que no se mostró muy confiado. “No vale la pena estar aquí y exponerme a esto. Amo este país, pero gente mala hay aquí, en México y hasta en China”, manifestó.

Contó que muchas de sus ganancias se van para ayudar a personas de escasos recursos, cuyas historias divulga en sus redes sociales. Contó que sus ahorros los usó para este local gastronómico en Luque y lamentó profundamente no tener garantías para seguir abriéndolo.