Video: influencer mexicano cierra su local tras ataque violento en Luque

El conocido creador de contenido Eduardo Garduño Gutierrez, de “El arte del nómada”, lleva dos años viviendo en Paraguay. A través de sus redes, ya relató dos intentos fallidos de emprender instalando locales gastronómicos y su cierre en Ciudad del Este, por distintos motivos.

Actualmente, tiene un local ubicado en Villa Elisa y el mes pasado instaló el segundo, una taquería en la ciudad de Luque. El 12 de febrero informó que allí sobre todo se dedicaban a entregas a domicilio y que estaban teniendo un gran éxito, con numerosos pedidos al día.

“Voy a tener que cerrar un negocio que apenas abrí en Luque. La neta, qué bajón... Me encontraba en una llamada con un estudiante de China y estos tres bandidos, delincuentes que se hacen pasar por aficionado del Sportivo Luqueño, atacaron mi local”, contó mostrando la manera en que los jóvenes golpeaban con fuerza el vidrio y tumbaban su moto estacionada enfrente.

“Como no les abrí para darles dinero, hasta intentaron prenderle fuego a mi moto. No alcanzaron a prenderla porque afortunadamente algunos vecinos salieron, pero ya me gasté todos mis ahorros en esta tienda y la voy a tener que cerrar permanentemente. Muchas gracias a la gente bonita que ya nos apoyó en estas dos semanas, pero voy a tener que cerrar”, reveló.

Contó que ya presentó la denuncia ante la Policía y solo le resta “esperar y confiar en la justicia”, pese a que no se mostró muy confiado. “No vale la pena estar aquí y exponerme a esto. Amo este país, pero gente mala hay aquí, en México y hasta en China”, manifestó.

Contó que muchas de sus ganancias se van para ayudar a personas de escasos recursos, cuyas historias divulga en sus redes sociales. Contó que sus ahorros los usó para este local gastronómico en Luque y lamentó profundamente no tener garantías para seguir abriéndolo.