Aprehenden a joven con réplica de pistola tras amenazar a estudiantes en Fernando

El incidente fue reportado por el propio director del Colegio Nacional Dr. Fernando de la Mora, a través del Sistema 911. Supuestamente se había generado una riña y amenazas de las que participaba una persona vestida de civil.

Según el reporte policial, el sospechoso fue identificado como Federico Javier Cáceres Mareco, de 18 años, quien es exalumno del colegio.

Al notar la llegada de las patrulleras, el joven intentó escapar a pie, y se inició una persecución por varias cuadras en la Zona Norte de la ciudad. Finalmente, los agentes de la Comisaría 2da Central lograron reducirlo sobre la calle 29 de Septiembre casi Capitán Bado.

En poder de Cáceres se encontró una pistola de aire comprimido, marca Duty, modelo ASG, de color negro. Si bien se trata de un arma no letal y de venta libre, el hecho de que estuviera cargada con balines metálicos y fuera utilizada para amedrentar a estudiantes generó la inmediata intervención.

Sin detalles de lo ocurrido

El suboficial Héctor Galeano explicó que, hasta el momento, no se tienen claros los motivos de la disputa, ya que ni el aprehendido ni los estudiantes involucrados quisieron brindar mayores detalles sobre lo que ocurrió.

“La aprehensión se realizó porque tenía el arma en su poder y la habría utilizado para amenazar a los alumnos que salían del colegio”, señaló el uniformado.

Afortunadamente, no se registraron disparos ni personas heridas durante el altercado.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Carlos Lugo, quien dispuso la incautación del arma y que el joven permanezca demorado por un plazo de seis horas. Al cumplirse dicho tiempo y al tratarse de un arma de uso civil, el joven fue puesto nuevamente en libertad.