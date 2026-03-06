Liberan a indígenas “retenidos” y son trasladados a la Plaza Italia

Desde horas de la madrugada, los miembros de una comunidad indígena oriunda de la ciudad de Caaguazú se encontraban en las inmediaciones la Estación de Buses de Asunción (EBA). Señalan que viajaron para traer distintos reclamos que -afirman- son ignorados en torno a falta de agua, alimentos y caminos de todo tiempo.

Pese a que son apenas 17 personas, llamativamente casi 20 patrulleras con numerosos agentes policiales rodearon la plaza para retenerlos en ese sitio y evitaron que se trasladen hasta el microcentro. Los líderes aseguraron a ABC TV que ni siquiera les permitieron salir del perímetro para ir a buscar agua, comida o ir al baño.

Contaron que principalmente pedían acceso a agua potable, pues hoy solo tienen un tajamar lleno de barro que deben limpiar para tener un poco de agua. Además, reclamaron acceso a kits escolares y almuerzo escolar para los niños de la pequeña escuela de la comunidad

Policía niega retención

El jefe de la Policía de Asunción, Juan Agüero, se encuentra en el sitio y negó que los hayan retenido en el sitio. “De ninguna manera les estamos reteniendo; les estamos orientando, que es diferente”, alegó.

Afirmó que los agentes que llegaron en gran cantidad solo fueron convocados “para una reunión” y que no lo hizo “por ellos”. Además, aseguró que ya se contactó con el Indi para pedir que envíen representantes para escuchar los reclamos.

“Nosotros les estamos trayendo ahora el desayuno y queremos saber cuáles son las necesidades, porque acá ya no tiene la oficina del Indi, la oficina está en Caaguazú”, declaró.

Señaló que luego de la llegada del Indi van a definir qué pasará y que los acompañarán a donde se decida. Ante la consulta reiterada de por qué un dispositivo policial tan grande para un grupo tan pequeño, dijo que él convocó a los agentes “para saber si iba a ser una manifestación o qué lo que iban a hacer”.

Liberados en la mañana

Cerca de las 7:30, los indígenas fueron trasladados en un camión de carga hasta la Plaza Italia, donde permanecerán hasta que sus reclamos sean escuchados por las distintas instituciones involucradas, como el INDI, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas.