Indígenas llegan a Asunción y la Policía frena su marcha

Catorce comunidades indígenas provenientes de Caaguazú, entre ellas Mbururu y Guayaki Kua, arribaron a la capital durante la noche del jueves con reclamos de falta de agua, alimentos y caminos. Sin embargo, su intención de marchar hacia la Plaza Italia se vio frustrada por un fuerte despliegue policial que les impide el paso.

El líder indígena Aquilino Martínez expresó su indignación ante la cantidad de agentes que los retuvieron apenas bajaron del colectivo en las inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción.

Según comentó, esta medida es un acto de prepotencia. “Vinimos porque el Gobierno no cumple. Año tras año prometen y nada. Dicen que estamos en democracia, pero nos encontramos con una dictadura porque no nos dejan movernos”, cuestionó Martínez.

El líder explicó que la situación en sus comunidades es críticaporque las clases ya iniciaron, pero los niños no tienen qué comer ni agua para beber, lo que ya está provocando enfermedades en los menores.

La postura de la Policía: “No es horario para marchar”

Por su parte, el Subcomisario Carlos Pereira, de la Comisaría 15ª de Asunción, justificó la retención del grupo razones de seguridad y el cumplimiento de la Ley del Marchódromo, que regula los horarios y lugares permitidos para manifestaciones, según mencionó.

“Este horario no es el indicado para marchar, menos con niños presentes. Es un peligro y queremos evitar un mal mayor”, señaló el uniformado.

Pereira indicó que, por el momento, la instrucción es que el grupo aguarde en el sitio bajo custodia policial hasta el amanecer, momento en el que se determinará si se les permite avanzar y bajo qué condiciones.

El objetivo principal de los manifestantes es entablar un diálogo con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). No obstante, la Policía les recordó que dicha institución ya no cuenta con oficinas administrativas en Asunción.