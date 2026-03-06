Video: roban una veterinaria en Luque

Un delincuente, apoyado por un cómplice que vigilaba desde la vereda, ingresó durante la madrugada de este jueves a la Veterinaria San Luis, ubicada en la intersección de Las Residentas y Leandro González, en Luque.

El malviviente logró llevarse varios objetos y mercaderías, y dejó un perjuicio económico que ronda los 5 millones de guaraníes.

El robo quedó registrado en video

El hecho ocurrió aproximadamente a la 01:14, pero los propietarios recién se percataron de lo sucedido a las 08:00, cuando los empleados llegaron al local y encontraron la ventana forzada.

Lea más: Allanan viviendas y detienen a presuntos miembros de una banda por una seguidilla de asaltos

Al revisar las cámaras de circuito cerrado, los dueños observaron cómo uno de los sujetos, quien se encontraba descalzo y con un kepis, recorrió el salón con total tranquilidad para elegir qué llevarse.

Saben dónde vive el sospechoso

En comunicación con ABC, la Dra. Nadia Meza, una de las responsables del establecimiento, relató que la calidad de las imágenes permitió identificar plenamente el rostro del autor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Le estuvimos rastreando. Es de Luque. Tenemos las coordenadas de dónde encontrarle, pero necesitamos la seguridad policial para llegar”, afirmó con preocupación.

“Hicimos la denuncia y está en camino la ampliación para que puedan llegar al domicilio de esta persona. Queremos seguridad, que no queden sueltos y vuelvan a hacer otra cosa”, enfatizó Meza.