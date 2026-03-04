Allanan viviendas y detienen a presuntos miembros de una banda por una seguidilla de asaltos

En una de las viviendas, ubicada en el barrio San Antonio, fue detenido Lucio Manuel Ramírez Alcaraz, alias “Piquillo”, quien además era buscado por el homicidio de un guardia durante un intento de asalto. En el segundo allanamiento fueron capturados Santiago Javier Velazco Amaral y su hermano Gustavo Ramón Velazco Amaral.

Durante los operativos, los intervinientes incautaron un vehículo presuntamente propiedad de Ramírez, que habría sido utilizado en los hechos investigados. Además, levantaron como evidencias guantes, cintillos plásticos para maniatar y varios aparatos celulares.

Asaltos a cambistas

El procedimiento guarda relación con el asalto ocurrido el fin de semana pasado contra el cambista Santiago Godoy Santacruz (50), quien fue interceptado tras salir de su domicilio en el barrio Santa Rosa de Presidente Franco a bordo de un automóvil Toyota Etios rojo. Los delincuentes lo despojaron de G. 800.000 en efectivo y de su anillo de casamiento.

Otro hecho atribuido a la misma banda es el asalto al cambista Nolasco Báez Benítez (69), ocurrido el 21 de febrero en el barrio San Vicente de Paul de Ciudad del Este. En esa ocasión, los autores se hicieron pasar por policías, interceptaron su vehículo a dos cuadras de su vivienda y se alzaron con 20.000 dólares.

Atraco a estación de servicios

La estructura también es investigada por el asalto a una estación de servicios de la empresa estatal Petropar, ubicada sobre la avenida Carlos Barreto Sarubbi, en el Km 10 Acaray, perpetrado el 30 de enero pasado. Tras reducir a los dos empleados que se encontraban en el lugar, los delincuentes se llevaron aproximadamente G. 5 millones. Sin embargo, el objetivo principal habría sido la caja fuerte del local, pero no lograron acceder a ella debido a que el administrador llegó más tarde de lo habitual.

Buscado por homicidio

Lucio Manuel Ramírez, alias “Piquillo”, también era buscado por el homicidio del guardia de seguridad Pablo Hernán Yurtz (35), ocurrido el 4 de marzo de 2025 durante un intento de asalto en el asentamiento Belén de Ciudad del Este.