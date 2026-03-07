Bella Vista Norte: roban arma, computadoras y celulares en asalto a casa de cambios

Una sucursal de Norte Cambios ubicada en la ciudad de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, fue asaltada este sábado, según informó la Policía Nacional. Si bien los maleantes no se llevaron dinero en efectivo, según la denuncia, se alzaron con una escopeta calibre 12 mm, tres computadoras portátiles tipo Notebook, tres celulares y dos chalecos antibalas con el logo de la empresa de seguridad Mbarete Porã, según detalló la Comisaría 5ª de dicha ciudad.

El hecho habría ocurrido durante la madrugada, aprovechando que la entidad financiera no cuenta con guardia de seguridad en horario nocturno, pero recién en la mañana de este sábado, los responsables de la empresa se percataron de lo ocurrido.

Cortaron la reja y rompieron la ventana para entrar

El gerente de la sucursal de Norte Cambios de Bella Vista Norte, manifestó a los agentes policiales, que los malvivientes cortaron la reja y rompieron la ventana de un baño para ingresar al establecimiento y cometer el asalto.

Por sus características, el hecho fue calificado como “hurto agravado” y “hurto especialmente grave” por los intervinientes. La investigación quedó a cargo de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura.

Hasta el momento, los investigadores no tienen ninguna información respecto a los autores del hecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Roban G. 15 millones en asalto a distribuidora en Pedro Juan Caballero