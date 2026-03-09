Exempleado asaltó un negocio en Luque y cayó tras persecución

Un expleado protagonizó un asalto en la tarde de este sábado en el local de alquiler de vehículos “Amigos SRL”, ubicado en la zona de Loma Merlo, Luque.

El sospechoso, identificado como Carlos Arnaldo Páez Ramírez (25), ingresó al establecimiento con el rostro cubierto y, tras dar la voz de asalto, se apoderó de una caja de seguridad.

Lo que el asaltante no previó fue la reacción de uno de los trabajadores, quien lo siguió mientras daba la ubicación exacta a la Policía.

Páez Ramírez, quien según los propietarios del local es un exfuncionario de la empresa, y habría utilizado información privilegiada para vulnerar la seguridad del lugar, que cuenta con accesos limitados.

Tras el robo, el sujeto intentó ocultarse en una zona de matorrales. Sin embargo, agentes de la Comisaría 3ª Central montaron un cierre perimetral.

Recuperaron lo robado

Al momento de la aprehensión, la Policía logró recuperar una caja metálica verde que contenía 800 dólares americanos y14.000 guaraníes en billetes de baja denominación.

Además, se incautó una mochila que guardaba elementos utilizados para el asalto, como un pasa montañas negro, un tapabocas, un quepis gris y un saco negro, además de un teléfono celular.

Aunque los funcionarios indicaron que el hombre exhibió un objeto al irrumpir en el local, no se halló un arma de fuego o blanca en su poder.

El fiscal Augusto Ledesma, de la Unidad Penal N° 9 de Luque, tomó intervención en el caso. Dispuso que el aprehendido permanezca recluido en la sede policial y que el dinero recuperado sea entregado bajo acta a sus propietarios.