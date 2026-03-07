Intento de robo en Villa Hayes acaba en persecución, balacera y un herido

El intento de asalto se registró alrededor de las 10:30 en la avenida Laudo Hayes, del barrio El Progreso I. La víctima, Ramón Antonio Ortiz (39), se desempeña como contratista en un astillero y había efectuado un cheque por G. 58 millones.

“Seguramente estos malvivientes tenían esa información”, señaló el subcomisario Rubén Cáceres, subjefe de la comisaría 4ª de Villa Hayes.

Ortiz se desplazaba en una motocicleta cuando fue embestido por un vehículo en una zona despoblada, a casi un kilómetro de la sucursal bancaria.

“Le chocó en la parte del costado y su moto quedó prácticamente bajo el auto, en el costado del acompañante. Uno de los delincuentes intentó abrir la puerta, pero estaba trabada y eso fue aprovechado por la víctima, quien corrió y saltó un alambrado”, agregó Cáceres.

Vecinos que presenciaron los hechos alertaron a la Policía, indicando que los sospechosos se desplazaban en un automóvil que luego fue abandonada en el sitio. Los delincuentes abordaron una Toyota Amarok para la huida.

Balacera y caída en tajamar

Con información de inteligencia, los uniformados lograron ubicar la camioneta a la altura de la ruta Transchaco y Wilfrido Insaurralde. “Al percatarse de nuestra presencia comenzaron a dispararnos y nosotros respondimos a esos disparos”, explicó el subcomisario.

La camioneta fue interceptada nuevamente en la zona conocida como Pa’i Puku, donde el conductor intentó desviar a la Patrullera, atropelló un vallado y cayó en un tajamar. Los sospechosos abandonaron el vehículo y huyeron a pie en una zona boscosa.

La Policía mantiene un rastrillaje en el lugar, y personal de criminalística trabaja para levantar huellas del rodado.

Ciudadano recibió un balazo

Durante la persecución un hombre que se encontraba en un semáforo a bordo de su automóvil Citroën C4 recibió dos impactos de bala en la ventanilla del lado derecho y sufrió una herida en la pierna.

La víctima colateral relató que se encontraba regresando de una entrevista de trabajo cuando fue alcanzado por los disparos.