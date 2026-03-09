Joven habría asesinado a machetazos a su expadrastro en Cambyretá.

Agentes de la Comisaría 24ª de Cambyretá - Centro informaron sobre la detención de un joven sindicado como presunto autor de un homicidio cometido la tarde de este lunes, a las 13:30, en el barrio Padre Winckel de Cambyretá.

Fue identificado como Germán Gabriel Espínola (23), a quien hallaron en una zona boscosa en las inmediaciones del barrio.

La víctima fatal fue identificada como Manuel Mancuello, residente del barrio y quien sería expadrastro del supuesto homicida.

Los intervinientes incautaron del lugar del hecho un machete, con el que habrían causado heridas cortantes a la víctima fatal. El caso fue informado al fiscal de turno, Néstor Alonso.

El homicidio

Según detalló una hermana de la víctima fatal, Mancuello llegó al domicilio de su expareja. En ese momento, el joven lo amenazó para que se fuera del sitio y posteriormente lo ahuyentó con el machete.

Describió que, a unos 100 metros del sitio, alcanzó al hombre y le propinó golpes en la cabeza y el brazo.

El hombre fue auxiliado por bomberos voluntarios hasta el Hospital General de Itapúa (HGI), pero habría llegado sin signos de vida.

Entretanto, los familiares del joven manifestaron que este cuenta con supuestos trastornos mentales y consume medicación.