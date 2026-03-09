Tres personas internadas en HGI tras triple colisión y vuelco de colectivos en Encarnación.

Los reportes preliminares del aparatoso accidente que involucró a una camioneta y dos ómnibus de larga distancia esta madrugada del lunes indican que entre los colectivos afectados había 90 pasajeros, de los cuales 25 fueron asistidos en hospitales de la ciudad. Hasta el Hospital General de Itapúa llegaron 22 pacientes, de los cuales 12 eran hombres y 10 mujeres, todos adultos.

La mayoría de los pacientes presentó traumatismo de partes blandas leves. En cinco de ellos fueron atendidos fracturas. Uno de ellos presentó fractura de apófisis espinosa de T-6 a T-9; uno presentó fractura del cuarto dedo de la mano izquierda y fractura de olécranon izquierdo; uno presentó fractura expuesta de húmero izquierdo; un paciente presentó fractura de platillo tibial izquierdo; un paciente presentó fractura costal desplazada múltiple en el tórax derecho.

Permanecen internados tres pacientes, mientras el resto fue dado de alta. El paciente con fractura expuesta ingresó a quirófano para toilette quirúrgico. Entretanto, también permanecen internados los pacientes con fractura de platillo tibial y la paciente con fracturas costales múltiples.

Uno de los pacientes que permanece grave sería el chofer del ómnibus de la empresa Expreso Paraguay, identificado como Víctor Jacket.

Además, otros tres pacientes fueron atendidos en el Hospital Regional de Encarnación, según los rescatistas. Acudieron las compañías de bomberos K101 Carmen del Paraná; K102 Encarnación; K108 San Juan del Paraná; UN114 Barrio Chaipé de Encarnación, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Además de Bomberos Azules de Encarnación, San Juan del Paraná y Cambyretá.

Accidente fatal

El siniestro habría ocurrido cerca de las 00:00, según el reporte policial. La llamada de emergencia a los bomberos voluntarios fue recibida oficialmente a las 00:26, cuando reportaron el accidente. El impacto tuvo lugar en el kilómetro 349 de la ruta PY01, entre Encarnación y San juan del Paraná.

Según los datos de la investigación, estarían involucrados tres colectivos y una camioneta.

Dos de los buses fueron afectados directamente. Uno de los colectivos, el de la empresa Expreso Paraguay, habría colisionado de frente contra la camioneta tipo Toyota Hilux Surf de color verde.

Esta camioneta con matrícula AKR 833 estaba al mando de Miguel Antonio González (43), quien falleció a consecuencia del impacto. El segundo colectivo, de la empresa Río Paraguay, venía por detrás y volcó al hacer una maniobra para esquivar el accidente.

La víctima fatal era oriunda de San Juan del Paraná y el siniestro vial ocurrió a un kilómetro de su domicilio. Según los intervinientes, el hombre tenía una gomería en la comunidad.

Investigarán circunstancias

El agente fiscal de turno, Néstor Alonso, manifestó que aguardarán los informes de las pericias del Departamento de Criminalística para determinar cómo pudo suceder el siniestro vial.

Según fuente humana, se ubica en el lugar de los hechos a tres ómnibus; el faltante sería uno de la empresa Nuestra Señora de la Asunción, que se quedó para hacer seña de luces y alertar a conductores del accidente. Posteriormente habría continuado su trayecto hasta la capital del país.

Los intervinientes mencionaron que los ómnibus tenían como destino Asunción. Uno partió a las 00:45 y el otro a las 00:50 desde la Terminal de Ómnibus de Encarnación.

Entre las principales teorías, estiman que un adelantamiento provocó la colisión entre el automóvil y el bus. Ambos conductores fueron sometidos al alcotest con resultado negativo.