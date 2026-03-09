Un muerto y varios heridos en Encarnación tras aparatoso choque entre colectivos

Una colisión entre dos colectivos y una camioneta derivó en un fallecido la madrugada de este lunes a las 00:00, sobre la ruta PY01, en la ciudad de Encarnación, a la altura del barrio Santo Domingo de la capital departamental.

Una persona resultó fallecida durante el siniestro vial. Fue identificado como Miguel Antonio González, conductor de la camioneta Hilux Surf de color verde, con patente AKR 833, domiciliado en San Juan del Paraná.

Entretanto, los dos ómnibus de larga distancia involucrados quedaron volcados, uno al costado de la banquina, mientras que el otro quedó en la cuneta.

Uno de ellos sería de la empresa Río Paraguay, coche Nº 10020, chapa Nº AAPR 508, al mando de Roberto Candia. Mientras que el otro es de la empresa Expreso Paraguay, coche Nº 161, chapa Nº HCG 464, al mando de Víctor Jacket.

Varios asistidos

Bomberos Voluntarios de varias compañías de Encarnación realizaron el rescate y la asistencia de los pasajeros de los transportes públicos durante esta madrugada. Los mismos fueron derivados hasta el Hospital Regional de Encarnación y el Hospital General de Itapúa.

La ruta permaneció prácticamente cerrada durante varias horas, debido a que uno de los ómnibus cerró media calzada y los rescatistas trabajaron intensamente para sacar a los pasajeros.