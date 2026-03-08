Nacionales
08 de marzo de 2026 - 15:38

Suspenden clases presenciales en escuela Mitã Tenonderã tras destechamiento

Todo el pabellón quedó clausurado tras el temporal.SERGIO GONZALEZ

La dirección de la Escuela Básica 287 informó que suspenden las clases presenciales para este lunes, luego del siniestro del desprendimiento del techo de un pabellón, el viernes. Destinarán la jornada para la limpieza de la institución para el retiro de las chapas y escombros.

Por Sergio González

Para este lunes quedaron suspendidas las clases presenciales en la Escuela Básica 287 Mitã Tenonderã. Los estudiantes realizan clases diferidas para evitar que estén presentes en la institución educativa.

Según detalló la directora de la escuela, Laura Kallus, realizarán una jornada de limpieza para retirar las chapas y escombros de las aulas afectadas por el temporal del viernes.

Explicó que los clavos y chapas son un peligro para los niños, por lo que decidieron no exponerlos a ese peligro.

Refirió que una comitiva de la municipalidad de Encarnación realizará el retiro y limpieza. Además, indicó que el pabellón quedará clausurado.

Estudiantes perdieron sus cuadernos que quedaron empapados tras el destechamiento.

Clases presenciales

La directora manifestó que este martes esperan volver a las clases presenciales. Reorganizarán las aulas para redirigir a los estudiantes que quedaron sin espacio.

Se trataría de tres grados de primer y tercer ciclo respectivamente.

Los mobiliarios fueron movilizados el sábado hasta otras aulas. Los docentes indicaron que estarán un poco incómodos, pero que cuentan con otros espacios para adecuarse a la situación.

Entretanto, la Dirección Municipal de Educación gestiona la aprobación del presupuesto de emergencia en el MEC para realizar las reparaciones con recursos de FONAE, trámite que puede tardar entre 8 y 22 días, según estiman.

Estudiantes lesionados

De los ocho niños que sufrieron lesiones durante el siniestro, solamente una niña de seis años continúa en observación en el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS).

Aguardan fuente de financiamiento para reparar escuela afectada.

Según el reporte médico, se encuentra en observación y estable. Sufrió lesiones superficiales en la cabeza y otras partes.

Los médicos explicaron que la paciente tiene un síndrome neurológico de base, por lo que buscan cerciorarse de que no haya otro tipo de afectación.