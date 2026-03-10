Camioneta de la PMT embistió contra autos estacionados en Encarnación.

Uno de los móviles de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Encarnación colisionó esta mañana contra un automóvil estacionado en la avenida Padre Juan Von Winckel, en la zona del Circuito Comercial, provocando daños materiales y lesiones leves a los conductores involucrados.

Agentes de la Comisaría 40ª intervinieron ante el accidente e identificaron al conductor de la patrullera, que sería el inspector Norberto Javier Benítez (35), quien viajaba acompañado por el inspector Higinio Bogado. Estaban a bordo de la camioneta tipo Nissan Frontier de color blanco, con matrícula HBO 639, propiedad de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad.

El impacto afectó a una camioneta que estaba estacionada, de la marca Audi Q7 TDI 2011, de color gris, con matrícula RPF 178, que a su vez fue empujada a embestir a otros dos vehículos también estacionados enfrente. Los otros vehículos afectados serían un Toyota Corona Premio color gris, chapa NAD 706; y un Toyota Corona gris con patente AHJ 475.

Resultaron con lesiones leves los agentes de tránsito, así como el propietario del primer rodado afectado, identificado como Jorge Servián Alvarenga, quien estaba en el interior de su automóvil en el momento de la colisión. Fue trasladado al Hospital Regional de Encarnación para su atención.

Causa del accidente

Según los intervinientes, los uniformados de la PMT manifestaron que el conductor se habría descompensado al volante, lo que provocó que perdiera el control y embistiera contra el automóvil estacionado.

Los mismos circulaban desde el barrio San Isidro, donde dejaron a agentes en el Centro de Participación Ciudadana. En el momento del accidente retornaban a la base ubicada en el microcentro de Encarnación. La colisión se registró cerca de las 7:30 de este martes.

Los investigadores comunicaron el hecho al agente fiscal de turno, Néstor Alonso, quien ordenó que se realizara la prueba de alcotest al conductor, con resultado negativo.