Detienen a sexagenario que amenazó con un revólver a su hija en Capitán Meza

Una mujer de 35 años denunció que su padre de 64 años la amenazó con un arma de fuego la tarde de este martes 10 de marzo, en la compañía Km 16 del distrito de Capitán Meza, en el departamento de Itapúa.

Agentes de la Comisaría 113ª de la zona intervinieron ante el hecho y aprehendieron al hombre en la vía pública, sobre la calle Haruo Masuzawa, en cercanías de la vivienda de la familia.

Según los intervinientes, el sexagenario identificado con las siglas S. A. S. (64) no cuenta con antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional.

En poder del mismo incautaron un arma de fuego, tipo revólver calibre .32 mm, con el que había amenazado a su hija, según la denuncia. El sindicado quedó detenido por disposición fiscal y permanece a cargo del Ministerio Público.

Violencia intrafamiliar

El caso trae a colación la preocupación por un aumento de casos de violencia de género e incluso feminicidios en la región. Los registros del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público contabilizan 10 víctimas de feminicidio en lo que va del 2026, además de ocho víctimas de tentativa y un caso en investigación, en todo el país.

Además, se registraron 221 casos de feminicidios de enero a noviembre del 2025, según datos del Ministerio Público. De ellos, 13 fueron cometidos en Itapúa. En cuanto a denuncias por violencia intrafamiliar, hubo 37.825, de los cuales 1.703 se denunciaron en el séptimo departamento.

Los datos indican un aumento del 8,1 % en el departamento, en la cantidad de casos de violencia intrafamiliar registrados, con relación al 2024 (1.565). Se trata de la primera escalada en los números desde la pospandemia, que se mantenía regular. En 2022 fueron 1.555; en 2023 eran 1.549. Itapúa es el cuarto territorio nacional con mayor cantidad de casos investigados al año por la violencia de género.

El primer caso de intento de feminicidio en el departamento de este año ocurrió en Encarnación, el pasado 15 de enero, cuando un hombre apuñaló a su expareja para raptar a sus hijos. El mismo fue detenido y se encuentra actualmente procesado por le hecho.