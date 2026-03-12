Senad detiene a brasileño condenado por matar a policía en su país

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que agentes antinarcóticos detuvieron esta semana en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, a un ciudadano brasileño prófugo de su país, donde fue condenado por un hecho de homicidio que tuvo como víctima a un agente de la Policía Federal.

El informe de la Senad identifica al detenido como Alessandro Meneghel, sobre quien pesaba una orden de captura internacional. El hecho de homicidio por el que fue condenado ocurrió en 2012 en la región brasileña de Cascavel.

“Tareas de inteligencia” de la Senad y la Policía Federal brasileña llevaron a la localización de Meneghel en Salto del Guairá y su posterior detención.

Detenido y expulsado

El brasileño fue interceptado por agentes de la Senad en la vía pública, cuando se disponía a abordar un vehículo.

Luego de su detención, Meneghel fue expulsado de territorio paraguayo y entregado a las autoridades policiales de Brasil.