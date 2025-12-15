Brasileño lavaba dinero de drogas con un equipo de fútbol en Pedro Juan Caballero, según federales

El brasileño que fue capturado en Pedro Juan Caballero y luego expulsado de nuestro país es Maykon Dutra Dias, de 38 años, alias Maykon Gordo, nacido el 16 de mayo de 1987 en la ciudad de Rio Brilhante, estado de Mato Grosso do Sul, según dice en su cédula paraguaya 8.714.765 que le fue expedida en el año 2020.

Esta identidad es legal, tanto en Paraguay como en Brasil, aunque en su país tiene otro nombre registrado legalmente que lo identifica como Maykon de Souza, de 39 años, alias Marcolinha, nacido el 12 de abril de 1986 en el la ciudad de Florianópolis, estado de Santa Catarina.

Maykon Dutra Dias o Maykon Souza fue capturado ayer domingo por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT).

Fue en una persecución y balacera que se produjeron en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Maykon Gordo o Marcolinha fue traído vía aérea a Asunción y luego llevado vía terrestre a Ciudad del Este, donde lo entregaron en Ciudad del Este a los agentes de la Policía Federal.

En su país, tenía pendientes tres órdenes de captura, dos por asociación criminal y una por tráfico de drogas, todas generadas en el estado de Santa Catarina.

Lo que dicen sobre el sospechoso

Un informe de los policías federales de Brasil sobre el criminal capturado en nuestro país dice que es el “líder regional del Primer Grupo Catarinense (PGC), una facción con fuerte presencia en el tráfico transnacional de drogas y armas a lo largo de la frontera entre Brasil y Paraguay”.

Video: Video: líder de facción criminal brasileña fue entregado a la Policía Federal, en Foz de Yguazú

“También hay indicios de que Maykon es propietario del equipo de fútbol Alicate FC de Pedro Juan Caballero, Paraguay. El equipo de fútbol es utilizado como fachada para transacciones financieras ilícitas y lavado de dinero”, señala el documento.

“Fuentes independientes vinculan al investigado con la ejecución de un jugador del mencionado club, asesinado en 2019 con 26 disparos de fusil, en un episodio relacionado con una disputa interna por el control del narcotráfico en la frontera”, prosigue el informe.

Este caso mencionado sería el asesinato de Julio Cesar de León Morel, paraguayo, de 31 años, alias Alicate, quien fue eliminado por sicarios el 19 de abril de 2019 en Pedro Juan Caballero.

Alicate FC es un equipo de fútbol que compite en un campeonato amateur muy conocido en la frontera, ya que lo disputan elencos de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

Otros puntos que se resaltan en el memo de inteligencia son que “actualmente reside en el barrio Jardín Aurora (Pedro Juan Caballero), en una amplia residencia que ocupa una manzana entera de la ciudad”, que “utiliza vehículos Toyota Hilux robados en Brasil y clonados en Paraguay para transporte de drogas y armas”.

Agregan que “mantiene cerca de 600 hectáreas de plantaciones de marihuana en una zona rural de Pedro Juan Caballero” y que “se lo identifica como el propietario indirecto del cargamento récord de 27 toneladas de marihuana incautado por la Policía Rodoviaria Federal en 2024, originario de territorio paraguayo”.

Esta carga récord sería la que cayó el 27 de setiembre de 2024 en Amambai, a unos 100 kilómetros de Pedro Juan Caballero.

El documento elaborado por los federales concluye además que Maykon “ejerce influencia política local y utiliza esta posición para amenazar y coaccionar a los agentes de Policía durante las acciones de cumplimiento de la ley”, en referencia a su vida en Pedro Juan Caballero.