Cae banda que envolvía celulares en papel aluminio para su reventa

La Policía Nacional logró aprehender este jueves a tres hombres que circulaban de forma sospechosa por las inmediaciones del Mercado 4.

El operativo, de carácter preventivo, estuvo a cargo de la Comisaría Séptima de Asunción. Según los uniformados, se armó un grupo de reacción con autos particulares para poder mezclarse en el ambiente y no ser detectados. De esa manera, cerraron el paso a una camioneta Kia Sportage blanca, sin chapa, sobre la calle Mayor Fleitas casi 9 de marzo.

Al verificar el vehículo, los agentes se encontraron con tres jóvenes y una carga de siete teléfonos celulares de alta gama. Lo que confirmó las sospechas de los intervinientes fue el hallazgo de dos a tres rollos de papel aluminio.

Lea más: Asaltantes reducen a conductores y roban cargamento de notebooks

El subcomisario José Cabañas explicó que los supuestos reducidores envuelven los celulares en el metal para crear una especie de “jaula de Faraday” que impide que el teléfono emita señal.

De esta forma, el dueño no puede rastrear su ubicación ni bloquearlo mediante aplicaciones de seguridad mientras el equipo es trasladado, presumiblemente, para ser vendido en locales del mercado como la Galería San Miguel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sospechosos libres por falta de denuncias

Los aprehendidos fueron identificados como Francisco Javier Cuquejo Gavilán (36), Darío de Jesús Sotomayor Flores (24) y Elías Abel Ortiz Insfrán (24). Dos de ellos ya cuentan con antecedentes penales.

Lea más: Disparos, drogas y menores de edad en Luque: Policía logra desbaratar a grupo de malvivientes

A pesar de todo lo incautado, el fiscal Alcides Corbalán ordenó la liberación de los tres hombres apenas seis horas después del procedimiento.

Según explicaron, hasta ese momento no se había presentado ninguna persona a denunciar formalmente el robo de esos celulares