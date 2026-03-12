Asaltantes reducen a conductores y roban cargamento de notebooks

La Policía y la Fiscalía investigan un asalto cometido por un grupo de aproximadamente seis personas este jueves en cercanías del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, lugar de donde salieron los camiones con mercadería informática.

Según detalló el comisario Gustavo Paiva, los asaltantes se habrían movilizado en dos vehículos y tras interceptar y reducir a los conductores, llevaron los camiones en una zona cercana al Club Internacional de Tenis (CIT).

Con el cargamento en una zona donde no habría cámaras, los investigadores estiman que los ladrones se alzaron aproximadamente con 100 notebooks, aunque al momento de la intervención policial se contabilizaron de igual manera alrededor de 270 equipos.

Otro punto que detalló el comisario es que las personas que llevaban el cargamento no dieron aviso a las autoridades sobre el transporte, es decir, “no se respetó la cadena” referente a la protección ofrecida por la Policía y otras autoridades de seguridad para los traslados de “mercaderías sensibles”.

Lea más: Hurtos en dos viviendas dejan dos detenidos tras persecución policial en Carapeguá

Conductores fueron abandonados en Capiatá

Tras el robo, los conductores, junto a un ayudante, fueron abandonados en la ciudad de Capiatá y dieron aviso a la policía sobre el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de las notebooks encontradas, también se localizó un inhibidor de señal. Todas las evidencias incautadas, al igual que los camiones, fueron trasladadas a la Fiscalía.

Lea más: Roban celulares, vapeadores y hasta bolsas de cabello durante asalto a paseros en Ciudad del Este