Capturan en PJC y expulsan del Paraguay a psicólogo brasileño que habría abusado de una paciente en su país

El Comando Bipartito, cuya fuerza operativa en Paraguay depende del Departamento de Cooperación Policial Internacional, llevó a cabo una intervención en la ciudad de Pedro Juan Caballero, consistente en la captura y posterior entrega a la Policía Federal de Brasil de un ciudadano del vecino país sobre quien pesaba una condena de cárcel y que se encontraba prófugo desde 2024. Se trata de Lauro Do Nascimento Junior (46), de profesión psicólogo, oriundo de la ciudad de Capão Bonito, Estado de San Pablo, del vecino país.

Sobre el mismo pesaba una orden de captura en el marco de una condena de 10 años y 4 meses por el hecho punible de Coacción Sexual de Personas Vulnerables, según explicaron los intervinientes.

“Esta persona estaba buscando tener residencia en Paraguay, se acercó a la sede de Migraciones y, ante la sospecha del funcionario que lo atendió, se activó un protocolo de verificación y se realizó la intervención”, indicó el subcomisario Claudio Cañiza, jefe del Comando Bipartito en Amambay por la Policía Nacional.

Grave denuncia

De acuerdo con los datos recabados por la Policía Nacional a través del Comando Bipartito, el psicólogo Lauro Do Nascimento Junior poseía una orden de captura emanada de un juzgado del Estado de San Pablo, Brasil, en 2024, en el marco de una condena por Coacción Sexual de Personas Vulnerables, y en el que su víctima habría sido su propia paciente, una adolescente.

“Ejerciendo la profesión de psicólogo, abusó de alguna manera de una paciente menor de edad; el hecho que se le atribuye es Abuso de Personas Indefensas, sería algún tipo de coacción sexual”, indicó el subcomisario Claudio Cañiza.

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La expulsión del psicólogo condenado se dio por resolución de la Dirección Nacional de Migraciones.