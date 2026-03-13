Policiales
13 de marzo de 2026 - 18:31

Capturan en PJC y expulsan del Paraguay a psicólogo brasileño que habría abusado de una paciente en su país

Lauro Do Nascimento Junior (46), psicólogo brasileño expulsado del país.
Lauro Do Nascimento Junior (46), psicólogo brasileño, expulsado del país.Gentileza

El Comando Bipartito de la Policía Nacional informó este viernes que ayer fue detenido en Pedro Juan Caballero un ciudadano brasileño de profesión psicólogo, sobre quien en Brasil pesaba un mandato de prisión por una condena por un caso de abuso sexual en el que la víctima habría sido su paciente, una adolescente. Horas después, fue expulsado de nuestro país.

Por Eder Rivas

El Comando Bipartito, cuya fuerza operativa en Paraguay depende del Departamento de Cooperación Policial Internacional, llevó a cabo una intervención en la ciudad de Pedro Juan Caballero, consistente en la captura y posterior entrega a la Policía Federal de Brasil de un ciudadano del vecino país sobre quien pesaba una condena de cárcel y que se encontraba prófugo desde 2024. Se trata de Lauro Do Nascimento Junior (46), de profesión psicólogo, oriundo de la ciudad de Capão Bonito, Estado de San Pablo, del vecino país.

Sobre el mismo pesaba una orden de captura en el marco de una condena de 10 años y 4 meses por el hecho punible de Coacción Sexual de Personas Vulnerables, según explicaron los intervinientes.

“Esta persona estaba buscando tener residencia en Paraguay, se acercó a la sede de Migraciones y, ante la sospecha del funcionario que lo atendió, se activó un protocolo de verificación y se realizó la intervención”, indicó el subcomisario Claudio Cañiza, jefe del Comando Bipartito en Amambay por la Policía Nacional.

La expulsión del psicólogo brasileño se hizo efectiva en la oficina de Pedro Juan Caballero de la Dirección Nacional de Migraciones.
La expulsión del psicólogo brasileño se hizo efectiva en la oficina de Pedro Juan Caballero de la Dirección Nacional de Migraciones.

Grave denuncia

De acuerdo con los datos recabados por la Policía Nacional a través del Comando Bipartito, el psicólogo Lauro Do Nascimento Junior poseía una orden de captura emanada de un juzgado del Estado de San Pablo, Brasil, en 2024, en el marco de una condena por Coacción Sexual de Personas Vulnerables, y en el que su víctima habría sido su propia paciente, una adolescente.

“Ejerciendo la profesión de psicólogo, abusó de alguna manera de una paciente menor de edad; el hecho que se le atribuye es Abuso de Personas Indefensas, sería algún tipo de coacción sexual”, indicó el subcomisario Claudio Cañiza.

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La expulsión del psicólogo condenado se dio por resolución de la Dirección Nacional de Migraciones.