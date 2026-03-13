Ñemby: conductor vuelca tras ser golpeado con martillo en aparente intento de asalto

Un supuesto hecho de asalto en la ciudad de Ñemby derivó anoche en un vuelco de vehículo que dejó a la víctima, el conductor del rodado, con lesiones.

Según informes preliminares de bomberos, testigos y la Policía Nacional, un hombre identificado como Francisco Penayo (40 años), conductor de una plataforma de transporte, estaba circulando con un pasajero anoche cuando, según refirió el propio Penayo, el hombre al que llevaba intentó asaltarlo.

Según el conductor, el pasajero lo golpeó con un martillo, lo que causó que perdiera el control del vehículo, que aceleró, chocó con un muro y luego volcó sobre el lado del conductor.

Un testigo relató a ABC Color que el presunto asaltante – a quien describió como “flaquito” y vistiendo una campera blanca, pantalones oscuros y aros – salió por una ventanilla del automóvil y pidió auxilio, pero luego huyó del sitio a pie.

Conductor salió con lesiones

El conductor presentaba golpes en la cabeza, presumiblemente causados por el supuesto asaltante. Un martillo fue hallado dentro del rodado.

Además de los cortes en la cabeza, Penayo manifestaba dolor en el tórax y dificultad para respirar, pero permaneció consciente mientras era atendido por bomberos. Luego fue trasladado en ambulancia al Hospital de Trauma, en Asunción.

Un agente policial interviniente comentó que el supuesto asaltante parece no haberse llevado nada del vehículo.