Policiales
14 de marzo de 2026 - 10:22

Aprehenden a conductor alcoholizado que casi chocó a playero en estación de servicios de Encarnación

Aprehenden a conductor alcoholizado que casi chocó a playero en estación de servicios en Encarnación
El vehículo que conducía el joven aprehendido.Gentileza

Un joven de 21 años fue demorado en Encarnación tras ser denunciado por un trabajador de una estación de servicios quien alega que casi fue atropellado por el aprehendido. El joven fue sometido a un “alcotest” con resultado positivo.

Por Sergio González

La Policía Nacional aprehendió este sábado a un joven que conducía alcoholizado sobre la calle General Artigas de la ciudad de Encarnación. El conductor del rodado fue acusado de casi haber atropellado a un trabajador de una estación de servicios mientras realizaba maniobras peligrosas.

El empleado de la estación, Luis Alfredo Sotelo, manifestó que un vehículo ingresó al predio de su lugar de trabajo a alta velocidad, por lo que tuvo que apartarse para no ser arrollado.

Los intervinientes de la Comisaría 3 de Encarnación identificaron al conductor como Ezequías Samuel Yefinczuk (21 años), quien viajaba a bordo de un automóvil Mercedes Benz E300. El joven sería oriundo del distrito de La Paz.

Tras el incidente, los uniformados lograron identificarlo y aprehenderlo en la vía pública para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

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Exposición al peligro

La agente fiscal de turno, Lorena Castelví, ordenó que se realizara un “alcotest” al aprehendido, que arrojó resultado positivo, con 0,701 mg/l de concentración de alcohol en sangre.

En consecuencia, la fiscal dispuso que el joven quede demorado y su rodado permanezca incautado en la sede de la Comisaría 3. El joven se expone a una imputación por exposición al peligro en el tránsito terrestre.