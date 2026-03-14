Aprehenden a conductor alcoholizado que casi chocó a playero en estación de servicios de Encarnación

La Policía Nacional aprehendió este sábado a un joven que conducía alcoholizado sobre la calle General Artigas de la ciudad de Encarnación. El conductor del rodado fue acusado de casi haber atropellado a un trabajador de una estación de servicios mientras realizaba maniobras peligrosas.

El empleado de la estación, Luis Alfredo Sotelo, manifestó que un vehículo ingresó al predio de su lugar de trabajo a alta velocidad, por lo que tuvo que apartarse para no ser arrollado.

Los intervinientes de la Comisaría 3 de Encarnación identificaron al conductor como Ezequías Samuel Yefinczuk (21 años), quien viajaba a bordo de un automóvil Mercedes Benz E300. El joven sería oriundo del distrito de La Paz.

Tras el incidente, los uniformados lograron identificarlo y aprehenderlo en la vía pública para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

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Exposición al peligro

La agente fiscal de turno, Lorena Castelví, ordenó que se realizara un “alcotest” al aprehendido, que arrojó resultado positivo, con 0,701 mg/l de concentración de alcohol en sangre.

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En consecuencia, la fiscal dispuso que el joven quede demorado y su rodado permanezca incautado en la sede de la Comisaría 3. El joven se expone a una imputación por exposición al peligro en el tránsito terrestre.