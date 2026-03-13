San Lorenzo: mujer quedó atrapada bajo un camión de gran porte por más de 40 minutos

El accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de San Lorenzo involucró a un vehículo de gran porte, marca Scania, de color rojo, a nombre de la firma Novex SA. El conductor, identificado como Blas Antonio Aguilar Duarte, se disponía a girar desde la calle Cerro Corá hacia la ruta D027 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia cuando una motocicleta se adelantó por el lado derecho.

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Según se puede observar en imágenes del circuito cerrado, el conductor de la motocicleta giró en simultáneo con el camión y, segundos después, la motociclista quedó atrapada debajo de las ruedas delanteras del camión.

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La víctima fue identificada como Marta Elizabeth Arrúa Escalante, quien estaba al mando de la moto marca Kenton, de color rojo.

Al lugar acudieron bomberos, agentes de la Policía Municipal de Tránsito y efectivos de la Policía Nacional, quienes trabajaron por más de 40 minutos para liberar a la mujer que había quedado atrapada bajo las ruedas del camión.

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Tras ser liberada, fue llevada al Hospital Distrital de San Lorenzo y, según mencionaron los rescatistas, luego sería trasladada al Hospital del Trauma.