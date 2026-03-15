Detienen a presuntos distribuidores de drogas en Maracaná

Durante las intervenciones también se incautaron una gran cantidad de dosis de las droga, dinero en efectivo y armas de fuego, según informaron.

Uno de los sitios intervenidos es un establecimiento comercial, que aparentemente era utilizado como fachada para la distribución de las droga. En el sitio fueron detenidos Richard Daniel Lugo Torres y Luis Miguel Silvero Núñez (24). En poder de ambos se habría encontrado unas 73 dosis de cocaína listas para la venta, del lugar también se incautaron cuatro escopetas.

Ya contaban con una importante cantidad de clientela

Mientras que en el segundo allanamiento fue detenido Estanislao Lugo Chávez (66), quien también sería parte de la esquema de distribución de sustancias prohibidas.

Tras denuncias de los mismos pobladores de la ciudad de Maracaná, efectivos del departamento Antinarcóticos de la oficina regional de Curuguaty comenzaron las investigaciones.

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Los uniformados detectaron todo un esquema de distribución tipo delivery de importantes dosis de cocaína y crack en centro de la citada comunidad, por lo que iniciaron una minuciosa investigación, que permitió identificar a los presuntos responsables y lugar utilizado como base de operaciones.

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En la madrugada de hoy los agentes antidrogas con el acompañamiento del fiscal Juna Benegas allanaron los sitios marcados y arrestaron a los posibles implicados en el venta de drogas.

Aparentemente los sospechosos ya contaban con una gran clientela formada entre los jóvenes, la mayoría de ellos en edad escolar en la zona, según informaron.