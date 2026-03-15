En partida de truco, adicto ebrio mata a vecino en Saltos del Guairá

La víctima fue identificada como Luis Alberto Ibañez Duarte (31), quien sufrió una profunda puñalada en medio del pecho, lo que le causó la muerte en cuestión de segundos. Mientras que el presunto homicida fue identificado como Ramón Rivas Melida (42), sin paradero fijo, adicto a las drogas y quien estaba alcoholizado en el momento del ataque, según informaron fuentes de la Policía local.

De acuerdo con el relato de los testigos, ya en la madrugada de hoy Ibañez junto con otros vecinos estaban jugando a las cartas en la vereda de una bodega en el barrio San Antonio de Saltos del Guairá. En ese momento llegó hasta el sitio Rivas, quien pidió que lo inviten con unas latas de cerveza.

Al principio, todos convidaron al hombre con unos tragos de la bebida, pero con el correr de los minutos y por el efecto del alcohol Rivas se volvió más fastidioso, por lo que los vecinos decidieron dejar de comprarle las cervezas.

Le dejaron de convidar y se enojó

Aparentemente esto generó el enojó de Rivas quien al principio amenazó a los miembros del grupo, quienes no le prestaron atención ya que estaban muy concentrados en la partida del Truco, hecho que molestó aún más al mismo, quien dio un par de pasos sacó un puñal que tenía en la cintura y con toda su fuerza lo hundió en el pecho de Ibañez, luego escapó del sitio.

Lea más: Juego de naipes termina en homicidio

El herido logró ponerse de pie, retrocedió unos metros, se quitó la remera para mirar su herida y finalmente cayó muerto en medio de un charco de sangre.