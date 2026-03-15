PJC: registran dos casos de violencia contra la mujer en pocas horas en la frontera

Una mujer de 35 años identificada como Catalina Fernández Silva, fue ingresada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero el sábado último con signos de brutal violencia en la ciudad de Ponta Porã, Brasil.

El supuesto agresor fue identificado como Ramón Reinaldo Centurión (47), pareja de la víctima, con antecedentes penales por homicidio doloso y violencia familiar. La mujer denunció que permaneció encerrada por dos días en la vivienda y que en ese lapso fue víctima de todo tipo de violencia hasta que logró escapar mientras el denunciado fue a su lugar de trabajo, se dirigió hasta un hospital del vecino país para ser asistida y posteriormente fue derivada hasta el hospital de cabecera del Departamento de Amambay.

Ya en el nosocomio local, la doctora Claudia González diagnosticó a la víctima con fractura costal múltiple, contusión pulmonar y lesiones cortantes en diferentes partes del cuerpo, según informaron los intervinientes.

Joven trabajadora fue agredida por su pareja

Otro caso de violencia tuvo lugar en un surtidor, donde una de las empleadas fue atacada por su pareja.

Una joven identificada como Marly Gabriela Acosta Franco (22) fue víctima de agresión mientras se encontraba en su lugar de trabajo, un surtidor ubicado en calle Brasil casi Campeones del 65, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

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El supuesto autor, identificado como Jeremías Iván Marín Amarilla, argentino de 24 años, fue aprehendido. La mujer relató a los intervinientes que su pareja llegó a su lugar de trabajo y empezó a agredirla.

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“Le agredió físicamente a la altura del rostro y la cabeza, arrancando parte de su cuero cabelludo”, informó la Policía Nacional en base a la denuncia de la víctima y algunas evidencias detectadas en el lugar del hecho.