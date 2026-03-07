8M: informe sobre la violencia contra la mujer revela cifras que “hipotecan el desarrollo”

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la Fiscalía, a través de su Observatorio, lanzó una “radiografía” alarmante sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Paraguay. Entre los años 2021 y 2025, las estadísticas no solo muestran delitos, sino una problemática sistémica: el 90% de las víctimas de delitos sexuales en el país son mujeres, siendo las niñas y adolescentes el grupo más castigado.

Las cifras del horror: miles de historias bajo la lupa judicial

El análisis de los últimos cinco años reveló una frecuencia de denuncias que desborda el sistema penal y evidenció la urgencia de políticas públicas de protección:

Violencia familiar: 172.722 denuncias.

Incumplimiento del deber alimentario: 38.794 casos.

Abuso sexual en niños: 17.305 denuncias.

Coacción sexual y violación: 6.507 casos.

Acoso sexual: 782 casos.

Proxenetismo: 671 casos.

Impactos que no desaparecen con el tiempo

La psicóloga Soledad Barge, del equipo técnico del Observatorio, destacó que la violencia en etapas críticas —como la infancia y la adolescencia— altera profundamente la formación de la personalidad.

Las consecuencias para las víctimas incluyen estrés postraumático, depresión y dificultades para establecer vínculos afectivos, pero el daño también se traslada al ámbito social y económico. El trauma suele derivar en abandono escolar, lo que reduce las oportunidades laborales futuras y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.

“Un país que permite que miles de niñas crezcan bajo la sombra de la violencia está hipotecando su propio desarrollo”; indicaron desde la Fiscalía.

Radiografía de la desigualdad: porcentaje de víctimas mujeres

Los datos confirman que estos hechos punibles tienen un sesgo de género indiscutible: