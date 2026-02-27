Recuperan cinco notebook’s robadas de un colegio de Mariano Roque Alonso

Durante los procedimientos efectuados entre la madrugada y la mañana de hoy en Mariano Roque Alonso, también fue capturado el presunto ladrón cuya imagen fue grabada por las cámaras de seguridad de la institución educativa afectada.

Las filmaciones del circuito cerrado del Colegio Nacional Doctor Juan Manuel Frutos, que está ubicado en el centro de Mariano Roque Alonso muestran el ingreso del maleante, que se dirige directamente a la dirección cuya puerta estaba supuestamente asegurada con una reja de hierro.

Sin embargo, el instruso con suma facilidad quitó el seguro de la reja y luego a golpes y empujones, logró forzar la cerradura de la puerta.

Sin mucho problemas ingresó a la dirección donde juntó las cinco notebook’s, que cargó en una bolsa, también tomó la consola de sonidos, el maletín que contenía un par de micrófonos y otros útiles de escritorio y salió del lugar, con toda la tranquilidad posible.

Aparentemente, el maleante estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Vecinos de Mariano Roque Alonso alertaron al 911

Vecinos que vieron al desconocido salir del colegio con la bolsa al hombro llamaron al Sistema 911 y este alertó a los agentes de la comisaría jurisdiccional, la 10ª, que confirmaron el robo cuando llegó la directora del establecimiento educativo, la profesora Norma Lucia Torres de González (54).

La docente facilitó las grabaciones del circuito cerrado a los agentes, estos tras verificar las imágenes identificaron al presunto ladrón como Miguel Darío Larramendi (27), quien ya contaba con una orden de captura por un hecho de robo registrado en el mismo barrio, pero unos días atrás.

Para las 06:00 los uniformados ya estaban buscando cuadra por cuadra al sospechoso, que acostumbraba operar en el centro de la ciudad.

Finalmente los patrulleros ubicaron al sospechoso, quien al ser interrogado y ante las evidencias terminó entregando todo lo robado, que había escondido en un predio baldío mientras buscaba un comprador.