Policiales
16 de marzo de 2026 - 12:35

Rescatan a 50 paraguayos que iban a ser llevados para trabajos forzosos en Brasil

Parte frontal del ómnibus interceptado durante el operativo en Ypejhú, Canindeyú
Ómnibus interceptado durante el operativo en Ypejhú, CanindeyúGentileza Policía

50 personas fueron rescatadas durante un procedimiento desarrollado en el distrito de Ypejhú, donde fue interceptado un ómnibus que los trasladaba a Brasil presuntamente para realizar trabajos forzosos en campos agrícolas. Tres personas fueron detenidas y el caso fue derivado a la Unidad Especializada contra la Trata de Personas.

Por ABC Color

La Policía Nacional informó que durante un procedimiento desarrollado por agentes del Departamento Contra la Trata de Personas se logró el rescate de 50 personas, 14 de ellas pertenecientes a pueblos originarios, que eran llevadas rumbo Brasil presuntamente con fines de explotación laboral.

El ómnibus que los trasladaba fue interceptado en el distrito de Ypejhú, departamento de Canindeyú y la intervención fue ejecutada en base a trabajos de inteligencia desarrollados en el marco de una investigación por un supuesto hecho de trata de personas, según informó la institución.

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El procedimiento derivó en la aprehensión de tres ciudadanos brasileños (dos choferes y el encargado del traslado) todos mayores de edad.

Ómnibus interceptado en el distrito de Ypejhú, departamento de Canindeyú
Ómnibus en el que trasladaban a 50 personas con presuntos fines de explotación laboral en Brasil

Todo el operativo estuvo a cargo de personal de la División de Inteligencia del Departamento contra la Trata de Personas, con apoyo de las regionales de Alto Paraná y Caaguazú.

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Los intervinientes informaron que las personas rescatadas fueron trasladadas a la Unidad Especializada contra la Trata de Personas del Ministerio Público, bajo responsabilidad de la agente fiscal interviniente para la prosecución de la investigación.