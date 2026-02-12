OG Selu: Fiscalía pide condena de 17 años por supuesta trata de personas

El juicio oral y público al cantante José Luis Gómez Amarilla, conocido como OG Selu, por supuesta trata de personas ya está en su etapa final. En sus alegatos finales, la fiscala Carina Sánchez solicitó una condena de 17 años de cárcel para el acusado.

El juicio oral y público está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Juan Dávalos e integrado por Pablino Barreto e Inés Galarza.

En su exposición, la agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas sostuvo que las pruebas ofrecidas durante la audiencia evidencian que el cantante integraba una red de prostitución de operaba en España.

La acusación contra OG Selu

Sánchez afirmó que el principal rol de OG Selu en esta red criminal, era el de captar a las víctimas. Para el efecto, el cantante ofrecía a compatriotas trabajo fijo en España y con buena ganancia, para obtener la confianza de las víctimas.

Sin embargo, una vez en Europa, las mujeres eran obligadas a prostituirse para cubrir la deuda por su traslado hasta allá, que variaban de 4 mil a 7 mil euros. Asimismo, una vez cancelada la deuda por el pasaje, el grupo se apoderaba del 50% de las ganancias de la explotación sexual.

Sánchez reveló que muchas de las mujeres entregaban sus documentos, bajo la promesa de que se los iban a guardar para que no se pierdan, pero esta no era nada más que una artimaña para evitar que pudieran escapar del lugar o pedir ayuda.

Gómez Amarilla también administraba el local de España durante sus viajes a este país, siempre de acuerdo con la acusación fiscal.

Madre de cantante, detenida en España por trata de personas

Recordemos que la madre del acusado, Victoria Amarilla, fue detenida en Ferrol, España el 25 de abril del 2023, en un procedimiento realizado en forma simultánea con la Operación Asunción, en la que Gómez Amarilla fue aprehendido.

El 18 de abril de 2023 se llevó a cabo el Operativo Guaraní en nuestro país, encabezado por la fiscala Claudia Aguileray la fiscala adjunta Matilde Morenojunto con policías de Interpol-Py, dirigidos por las fiscalas Carina Sánchez y Claudia Morys y la policía española.

En territorio paraguayo, los procedimientos se centraron en las ciudades de Fernando de la Mora, Lambaré y Concepción, dando como resultado la detención de otras dos mujeres supuestamente encargadas de captar mujeres bajo engaño.

En tanto que en la ciudad de Córdoba, España, fueron detenidas cuatro personas, incautándose varios elementos documentales relacionados al caso.

El juicio continúa el próximo 17 de febrero.