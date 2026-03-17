Cae Crosty, con una carga de capullos de marihuana

Se trata de Rodrigo Ramón Loza Martínez (36), conocido con el apodo de Crosty, oriundo de la ciudad de Concepción y actualmente afincado en la zona de Paí Ñu, Ñemby.

Fuentes de la Senad confirmaron que Crosty es el supuesto mandadero de una estructura que se dedica a la distribución de marihuana en varias localidades del departamento central.

Venden a G. 20.000 la dosis

Los agentes antidrogas confirmaron que actualmente los consumidores de esta droga ya no compran la hierba prensada, ahora prefieren el capullo directamente, que se vende en bolitas con un precio de G. 20.000.

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Los narcos enviaban la droga en paquetes cargados en una caja herméticamente cerrada desde la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay, por encomienda. El trabajo de Crosty consistía en retirar las cajas de la oficina de encomiendas ubicada en las inmediaciones de la EBA.

El sospechoso se movía en vehículo de plataforma y llevaba la mercancía hasta un punto de la ciudad de Ñemby, donde la entregaba a otros miembros de la misma organización, según la Senad.

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Estos, a su vez, se encargaban de fraccionarla y luego distribuirla tipo delivery a los consumidores. Aparentemente, estos narcos ya estaban operando con una lista de clientes debido a la demanda que tiene el producto de altísima calidad.

Este era la cuarta vez que Crosty iba a retirar el paquete, sin embargo los agentes de la Senad fueron alertados de sus movimientos y lo interceptaron cuando se disponía a abordar el vehículo de plataforma con la droga.