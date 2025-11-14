Policiales
14 de noviembre de 2025 - 11:48

Hallan laboratorio de cocaína artesanal en Ñemby

Evidencias incautadas en el laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en la ciudad de Ñemby.
Evidencias incautadas en el laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en la ciudad de Ñemby.Gentileza, Senad

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron una vivienda que operaba como laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en el Barrio Pai Ñu de Ñemby. El lugar estaba acondicionado exclusivamente para la mezcla, corte y “aumento de volumen” de la droga, para su posterior distribución en distintos puntos del Departamento Central.

Por ABC Color

Durante el procedimiento llevado a cabo por agentes especiales de la Dirección de Inteligencia de la Senad, fueron detenidos Aníbal Giménez Sosa (37), señalado como responsable de la carga de cocaína, y Jorge Fabián Rodríguez Ruiz (34), identificado como el supuesto químico o “cocinero” encargado del procesamiento.

Lea más: Plan Sumar: desmantela foco de acopio y venta de drogas en Vallemí

Evidencias incautadas en el laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en la ciudad de Ñemby.
Evidencias incautadas en el laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en la ciudad de Ñemby.

En el interior de la vivienda, los intervinientes incautaron un total de 23 kilogramos de sustancias ilícitas, distribuidas de la siguiente manera:

  • 20 panes de cocaína con un peso de 20 kilos 500 gramos.
  • 2 kilos de polvo de mixtura encontrados en ollas.
  • 500 gramos de cocaína en polvo en una bolsa de polietileno.
  • 4 kilos 600 gramos de una sustancia blanquecina a determinar (presunta cafeína) distribuida en seis paquetes.

Además, fue incautado un automóvil Mercedes Benz gris, aparentemente utilizado para transportar la droga ya adulterada hacia los puntos de distribución.

Evidencias incautadas en el laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en la ciudad de Ñemby.
Evidencias incautadas en el laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en la ciudad de Ñemby.

Lea más: Desmantelan red de microtráfico que reclutaba a indígenas en Filadelfia

Procesamiento “artesanal” de la droga

Los agentes también hallaron varios elementos empleados para el procesamiento artesanal de la droga, entre ellos una prensa hidráulica, una balanza de precisión, moldes con la figura de un delfín, horno microondas y utensilios varios utilizados para la mezcla y manipulación de la sustancia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo ello evidencia que el inmueble funcionaba como un centro de adulteración con capacidad para abastecer a distribuidores urbanos de la zona, indicó la Senad.

El operativo fue encabezado por el fiscal antidrogas doctor Ranulfo Arnaldo Venialgo, de la Unidad Especializada de San Lorenzo.

Evidencias incautadas en el laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en la ciudad de Ñemby.
Evidencias incautadas en el laboratorio de procesamiento artesanal de cocaína en la ciudad de Ñemby.