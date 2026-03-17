Trata de personas: Policía habla de una organización trasnacional que operaba desde hace meses

Cinco personas son las detenidas en el marco de la investigación de un presunto caso de trata de personas con fines de explotación. En las últimas horas se comunicó que un ómnibus fue retenido en el departamento de Canindeyú con 46 personas, 19 de ellas pertenecientes a pueblos originarios que estaban siendo llevadas a Brasil para ser sometidas a trabajos forzosos.

El comisario Humberto Aquino, jefe del Departamento contra la Trata de Personas, explicó que el reclutamiento de personas viene de hace meses y en ese sentido comentó que también la policía de Brasil colaboró con las tareas. Señaló que en cada traslado los reclutadores llevaban un promedio de 30 personas hacia la región de Maranhão, Brasil, adonde iban para cosechar manzanas con una oferta laboral “apetecible”, pero al llegar al sitio eran despojadas de sus teléfonos celulares y documentos.

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Dijo que no descartan que se trate de una “organización trasnacional” conformada por paraguayos y brasileños. De hecho, entre los cinco detenidos, dos son paraguayos que se encargaban del reclutamiento de los trabajadores; los demás son brasileños y eran los responsables de la logística del traslado.

Por su lado, el comisario Juan Pereira, jefe de la Dirección contra el Secuestro y el Terrorismo, destacó que, de acuerdo a la información que manejan, muchos compatriotas son llevados a trabajar en lugares donde se falsifican prendas de vestir, así como en el embalaje de cigarrillos y otros productos, todo esto sin recibir remuneración.

Destacó que esta vez se haya podido lograr el rescate antes de que los trabajadores crucen la frontera y recordó operativos anteriores que, gracias al trabajo conjunto con policías de otros países, permitieron rescatar a paraguayos que ya habían sido reclutados y sometidos a explotación laboral y sexual.

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