Atrapan a asaltantes tras violento robo a folclorista en Pedro Juan Caballero

Un violento asalto domiciliario ocurrió en la madrugada de este miércoles en Pedro Juan Caballero; resultó víctima Mariano Pessoa Lugo, de 74 años, locutor radial, escritor y folclorista.

Los malvivientes sorprendieron a Pessoa luego de forzar una de las puertas de su casa, le propinaron golpes en la cabeza y se alzaron con su motocicleta, un celular y la suma de 500.000 guaraníes en efectivo, según la denuncia. Tras perpetrar el atraco, los autores huyeron del lugar, pero posteriormente fueron detenidos mientras que Pessoa fue asistido en el Hospital Regional de esta ciudad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 03:00 de la madrugada de este miércoles en la vivienda de la víctima, ubicada en Lomas Valentinas casi Aquidabán del barrio Bernardino Caballero de esta capital departamental, según informó la Policía Nacional.

Autores fueron detenidos y la moto, recuperada

Minutos después del violento asalto, agentes de la Policía Nacional tomaron intervención y lograron la captura de los supuestos autores; los mismos fueron identificados como Marcos Vinícius Esquivel Esquivel, de 25 años y Milciades Manuel Cuevas, de 33 años, este último con orden de captura por hurto y robo, además de varios antecedentes penales, según los registros.

El comisario Pedro Román, subjefe de la Comisaría 1ra. de esta ciudad, informó que del poder de los detenidos fue recuperada la motocicleta robada y que el caso queda a cargo del Ministerio Público.

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Mariano Pessoa Lugo (74), víctima de asalto, es un reconocido folclorista de la zona de Pedro Juan Caballero, se hizo acreedor de varias distinciones en sus más de 50 años de trayectoria; es locutor radial, autor de libros y algunas composiciones musicales; tiene como referencia el hecho de ser un férreo defensor del uso del idioma guaraní en todas las esferas sociales.