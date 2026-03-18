Realizan requisa en cárcel de Minga Guazú

Cerca de las 22:30, el Ministerio de Justicia informó que se encontraba en curso el procedimiento preventivo en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú.

El operativo se desarrolló en el marco del “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria” y la institución aseguró que brindarán detalles de los resultados en las próximas horas.

En el último operativo llevado a cabo en enero, luego de la fuga de dos reos, se había incautado una gran cantidad de bebidas alcohólicas en una “minibodega” y sábanas atadas, preparadas para un aparente plan de fuga.

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