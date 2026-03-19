Azotey: detienen a supuesto implicado en asalto con explosivos a un banco ocurrido en Naranjal

Agentes del departamento de Investigaciones Regional Concepción detuvieron ayer a Joel Molina Ruíz, de 39 años, quien según los uniformados residía en el barrio Chacore del distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa. El hombre tenía consigo un celular al momento del procedimiento realizado en la ruta PY08, indica el informe policial.

De acuerdo a los investigadores del hecho ocurrido el 26 de febrero pasado, Molina Ruíz estaría implicado y se encontraba en la ciudad de Azotey, departamento de Concepción. Luego de esa información, los agentes de la regional Concepción iniciaron los trabajos de inteligencia para tratar de ubicar al hombre.

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Finalmente, lograron su detención ayer a las 16:50 en la vía pública dando cumplimiento a la nota N°276, de fecha 03/03/2026, causa N°61/2026, caratulada “Hugo Ricardo Quiñónez Vera y otros sobre hurto agravado en Banda en Naranjal”, firmado por la agente fiscal de la Unidad N°1 de la fiscalía zonal de Iruña, abogada María Del Carmen Meza.